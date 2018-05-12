"Хор Турецкого" выступил в зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

С трибуны "парламента мира" музыканты исполнили хиты мировой классики, начав выступление со знаменитой "Нью-Йорк, Нью-Йорк". Полторы тысячи слушателей подпевали "Смуглянку", а к середине концерта публика уже танцевала под "Калинку". "Бухенвальдский набат" и "День Победы" зал слушал стоя.

С приветственным словом к гостям, среди которых были дипломаты десятка стран, обратился постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает телеканал "Россия 24". Он поблагодарил музыкантов, напомнив залу, что концерт приурочен ко Дню победы. В свою очередь, официальный представитель российского МИДа, Мария Захарова, поздравила ветеранов и рассказала, кто и как помогал организовывать выступление.