Вячеслав Кузнецов приехал в Топ-15 на этапе "Джиро д'Италия"

Многодневная велогонка "Джиро д'Италия" после двух прелюдий в Израиле и на Сицилии начала свой основной путь на европейском континенте. Седьмой этап стал первым в итальянской Калабрии и его выиграл ирландец Сэм Беннетт из команды BORA-Hansgrohe. Россиянин Вячеслав Кузнецов оказался на 13-м месте.

Очередной отрезок пути длиной 159 км проходил вдоль побережья Тирренского моря между городками Пиццо и Прая-а-Маре. Интересно, что тон в гонке долгое время задавал другой россиянин из команды Katusha-Alpecin – Максим Бельков. Он вместе с двумя другими гонщиками уехал в отрыв, который в некоторые моменты опережал пелоетон на 3 минуты. Но сил у троицы не хватило и за 10 км до финиша основная часть гонщиков "накрыла" смельчаков.

В итоге Беннетт показал время 3 часа 45 мин. 27 сек., второе место занял итальянец Элиа Вивиани (команда Quick-Step Floors), третье еще один хозяин трассы Никколо Бонифацио (Bahrain Merida). В общем зачете изменения минимальны: британец Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) идет первым, Том Дюмулен (Голландия, Sunweb) – второй, Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott) – третий. Лучший из Katusha-Alpecin Жозе Гонсалвеш на 20-м месте.