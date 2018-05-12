Агент футболиста Мусы: игрок не вернется в "Лестер"

Агент нападающего "Лестера" Ахмеда Мусы Уильям Давила сообщил, что его клиент не вернется в английский футбольный клуб. Сейчас нигерийский форвард на правах аренды выступает в московском ЦСКА.

"Могу лишь подтвердить, что Муса не вернется в "Лестер", — сообщил агент, которого цитирует Чемпионат.com. — Сейчас мы ведем диалог с несколькими клубами, но пока не знаем, с кем Ахмед подпишет контракт. ЦСКА? Этот клуб в сердце Мусы. Давайте дождёмся чемпионата мира, посмотрим, что будет с Мусой, и тогда решим".