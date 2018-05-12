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12 мая 201809:58

В Ираке ликвидировали двух террористов-смертников

Иракские силовики ликвидировали двух террористов-смертников, планировавших атаку на избирательный участок. Об этом заявил глава комитета по безопасности местного заксобрания телеканалу "Ас-Сумария".

Инцидент произошел в провинции Дияла. Боевики были вооружены автоматами и облачены в пояса смертников. Террористов уничтожили за несколько часов до начала голосования на выборах в парламент, РИА Новости.

Парламентские выборы проходят в Ираке впервые после освобождения страны от террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). В избирательной гонке приняли участие 29 избирательных блоков, объединивших около 200 различных политических партий. Избирком насчитал свыше 7 тысяч кандидатов, желающих занять одно из 329 представленных в парламенте депутатских мест.

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