12 мая 201809:45
Звезды "Нэшвилла" приедут на подмогу шведам перед матчем со сборной России
Звездные нападающие клуба Национальной хоккейной лиги "Нэшвилл Предаторз" Филип Форсберг и Виктор Арвидссон, а также Маттиас Экхольм присоединятся к сборной Швеции на чемпионате мира в Дании. Шведы выступают в группе "А" вместе со сборной России и сыграют с россиянами 15 мая.
Ранее "Нэшвилл" завершил борьбу в розыгрыше Кубка Стэнли, уступив в серии второго раунда плей-офф клубу "Виннипег Джетс" со счетом 3:4. Отметим, что Форсберг в сезоне набрал 64 очка (26 шайб + 38 передач), а Арвидссон — 61 (29+32).
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