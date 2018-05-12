Звезды "Нэшвилла" приедут на подмогу шведам перед матчем со сборной России

Звездные нападающие клуба Национальной хоккейной лиги "Нэшвилл Предаторз" Филип Форсберг и Виктор Арвидссон, а также Маттиас Экхольм присоединятся к сборной Швеции на чемпионате мира в Дании. Шведы выступают в группе "А" вместе со сборной России и сыграют с россиянами 15 мая.

Ранее "Нэшвилл" завершил борьбу в розыгрыше Кубка Стэнли, уступив в серии второго раунда плей-офф клубу "Виннипег Джетс" со счетом 3:4​​​. Отметим, что Форсберг в сезоне набрал 64 очка (26 шайб + 38 передач), а Арвидссон — 61 (29+32).