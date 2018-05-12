Второй образец лайнера МС-21 совершил свой первый полет

Самолет вылетел с аэродрома Иркутского авиационного завода. Отличительной особенностью было то, что лайнер сразу летал с убранным шасси, сообщает "Интерфакс".

Продолжительность полета составила 1 час 7 минут. За это время воздушное судно прошло проверку на устойчивость, управляемость и работоспособность бортового оборудования.

По словам и.о. министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, на Иркутском авиационном заводе идет постройка еще трех опытных машин, передает ТАСС.

В 2017 году "Иркут" собрал первый лайнер МС-21-300. Сейчас он проходит летные испытания на аэродроме Летно-исследовательского института им. М.М. Громова.