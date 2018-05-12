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Конфликт в Сирии 46 минут назад
Астана: все стороны переговоров по Сирии подтвердили свое участие
Все стороны подтвердили свое участие в переговорах по урегулированию ситуации в Сирии, которые пройдут в Астане 14-15 мая. Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана.
В нынешнем, девятом раунде переговоров в столице Казахстана примут участие делегации стран-гарантов — России, Турции и Ирана, — а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей участвуют делегация ООН под руководством Стаффана де Мистуры — спецпосланника генсека всемирной организации по Сирии — и делегация Иордании.
Российскую делегацию возглавит спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турцию представит заместитель главы внешнеполитического ведомства Седатом Оналом. Иранскую делегацию возглавит старший помощник министра иностранных дел по политическим вопросам Хосейн Джабери Ансари, передает ТАСС.
За день до начала переговоров гаранты намерены провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов. На 15 мая запланировано пленарное заседание с участием всех сторон.
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