Греческие футбольные фанаты ранили двух полицейских в ходе беспорядков

Перед финальным матчем Кубка Греции по футболу между АЕКом и ПАОКом двое правоохранителей получили ранения в ходе столкновений фанатов. Встреча между клубами пройдет 12 мая в Афинах, однако болельщики ПАОКа прибыли в столицу на игру заранее.

11 мая несколько неизвестных напали на 150 фанатов ПАОКа. Произошла стычка, в которую вмешалась полиция. Сначала конфликт удалось погасить. Однако вечером конфликт возобновился, сообщает ТАСС. Фанаты начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательными смесями, полицейские в ответ применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В столкновении приняли участие около 1000 болельщиков.