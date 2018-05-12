Лоза сравнил русофоба Скрипку с собакой, Ревякин в шоке

Российские музыканты комментируют слова солиста украинской рок-группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки о том, что после его русофобской реплики на концерте в Гааге треть зрителей покинула мероприятие. О произошедшем сам Скрипка рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, во время выступления он повел себя слишком эмоционально и "ляпнул" фразу, оскорбившую часть аудитории. "Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге, выступать, где будет скоро суд над Россией", — сказал солист "ВВ". После этого, по его словам, треть зрителей покинула концерт, однако вместо извинений Скрипка успокоил себя тем, что среди ушедших были только россияне.

По словам российского певца Юрия Лозы, заявление Скрипки — пустые слова.

"Собака лает — ветер несет. Кто такой Скрипка вообще? Он кто? Политический деятель? От него что-то зависит? — пояснил Лоза в интервью телеканалу "360". — Это никаким образом не сказывается ни на нашем благосостоянии, ни на нашем отношении к миру, ни даже мира — к нам. Что он, великий музыкант, что ли?"

По мнению Юрия Лозы, Украина выполняет заказ США и делает все, чтобы поссориться с Россией, поэтому все ее артисты выполняют определенные задачи.

Лидера группы "Калинов мост" Дмитрия Ревякина новость шокировала: он лично знаком со Скрипкой, с которым не раз вместе выступал.

"Может быть, Олега Скрипку попросить вернуть все деньги, которые он заработал в России? У меня нет слов, — сказал Ревякин. — Я его лично знаю с 1988 года, когда мы вместе играли в Литве на рок-фестивале, где были музыканты из Англии, Финляндии, СССР. И в том числе была группа "Вопли Видоплясова". Я ему дарил свою книгу стихов недавно, в 2013 году. Для меня это странно, когда люди так заявляют".

Солист "Воплей Видоплясова" и до этого позволял себе скандальные высказывания, напоминает РИА Новости. В апреле 2017 года он заявил, что украинцы, которые не могут выучить государственный язык, обладают низким IQ, так что их нужно поселить в гетто.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предложила оформить это высказывание музыканта в виде растяжек и повесить от аэропорта Борисполь до Крещатика в качестве приветствия участникам "Евровидения", проходившего в прошлом году в Киеве.

Глава украинского МВД Арсен Аваков тогда назвал слова Скрипки "омерзительными".