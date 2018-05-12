300 украинцев: Киев усилил границу курсантами

Более 300 военнослужащих Национальной академии Госпогранслужбы Украины привлекли к усилению охраны государственной границы, сообщили в пограничной службе.

По данным ведомства, курсанты участвуют в специальной пограничной операции "Граница-2018". Они усилят участки, расположенные в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей.

"Граница-2018" стартовала 10 апреля и продлится до конца ноября, цель операции -противодействие нелегальной миграции и контрабанде на границе, передает РИА Новости.