Канал "Москва 24" первым в мире запустил прямой эфир в вагонах метро

Телеканал "Москва 24" начал прямое вещание в вагонах поездов столичного метро. Уникальному проекту нет аналогов в мире. Информация будет транслироваться без звука, но при этом будет понятна зрителям. Все дело в специальном шрифте, который позволяет считывать текст из любой точки вагона.

"Москва 24" выйдет в прямом эфире в 1896 вагонах на 11 линиях московского метрополитена. Теперь пассажиры подземки смогут оперативно узнавать об изменениях режима работы транспорта, чрезвычайных ситуациях в городе и стране, а также культурных событиях и досуге.

В ближайшее время появится еще один сервис — зрители смогут синхронизировать изображение и звук при помощи наушников гаджетов.

Для "Москвы 24" это не первый проект в Московском метрополитене. С 2013 года телеканал вещает в вестибюлях и на 42 станциях подземки со специально установленных экранов.