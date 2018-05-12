Полузащитник "Уфы" Стоцкий переходит в "Краснодар"

Полузащитник футбольного клуба "Уфа" Дмитрий Стоцкий в ближайшее время подпишет контракт с "Краснодаром". Об этом сообщается пресс-служба краснодарской команды.

"Краснодар" достиг договоренности с ФК "Уфа" о трансфере в ряды "быков" 28-летнего полузащитника Дмитрия Стоцкого. – говорится в сообщении. — В настоящее время все детали перехода Дмитрия Стоцкого из "Уфы" в "Краснодар" согласованы​​​. После окончания текущего сезона футболист пройдет медицинское обследование и подпишет с "черно-зелеными" личный контракт".