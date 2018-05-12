Все задачи выполнены: F-22 не помешали российским Ту-95 и Ту-142

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ и дальние противолодочные самолеты Ту-142 Военно-морского флота накануне успешно и в полном объеме выполнили плановый полет над нейтральными водами. В ходе 17-часового полета по плану воздушного патрулирования над акваториями Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей была отработана дозаправка топливом в воздухе.

Как рассказал представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, самолеты дальней и морской авиации сопровождались экипажами истребителей МиГ-31 и Су-35 Воздушно-космических сил РФ, а на отдельном участке маршрута — и двумя американскими истребителями F-22. При этом истребители ВВС США, сопровождавшие российские самолеты в течение 40 минут, не приближались к ним ближе 100 метров, передает РИА Новости.

"Летчики дальней и морской авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", — добавил представитель Минобороны России.