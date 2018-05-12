Полицейские расстреляли мужчину с пистолетом на парковке отеля в США. Видео

Полиция города Талса, расположенного в американском штате Оклахома, обнародовала кадры инцидента с участием своего сотрудника, произошедшего в минувший понедельник, 7 мая.

По словам представителя правоохранительных органов, патрульные заметили автомобиль, припаркованный около отеля. Тонированное авто показалось им подозрительным и офицеры решили проверить людей, находившихся в транспортном средстве.

Один из полицейских вступил в беседу с водителем, вышедшим из машины, после чего страж порядка заметил, что один из двух пассажиров, оставшихся в салоне, достал пистолет.

Правоохранитель решил опередить оппонента и открыл огонь на поражение. Напарник поддержал своего коллегу и тоже начал стрелять.

Подозреваемый, впоследствии опознанный как 26-летний Альберт Одом, ранее неоднократно попадавший в поле зрения полиции, скончался на месте.

Комиссия изучает обстоятельство произошедшего и правомерность применения табельного оружия.