Александр Овечкин: сегодня мы победили, но надо продолжать в том же духе

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды в первом матче полуфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Столичные победили со счетом 4:2 и повели в серии – 1:0.

"Сегодня мы хорошо начали, не давали им пространства и возможностей для броска, сделали счет 4:0, — сказал Овечкин, слова которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ. — Потом немного расслабились, получили ненужное удаление. Идеальной будет последняя игра в серии, но сейчас нам есть над чем работать. Мы победили, но надо продолжать в том же духе".