Додон поддержал марш в поддержку традиционной семьи

Марш Митрополии Молдавии в поддержку традиционных семейных ценностей поддержал президент страны Игорь Додон. По словам главы государства, семейные традиции и православная вера — основа государственности Молдавии, и он всегда был и будет защитником этих ценностей, без которых у молдаван нет будущего.

"С 15 мая, когда отмечают Международный день семьи, молдавские семьи, которые рожают четвертого и последующих детей, будут получать от благотворительного фонда первой леди 4000 леев (около 240 долларов)", — сказал молдавский президент.

Цель организованного Митрополией марша — защита института семьи и православных традиций, передает РИА Новости. Игорь Додон напомнил также, что под эгидой президента в Молдавии в течение трех дней проходит Фестиваль семьи. На днях, 21 мая, в столицу страны — Кишинев — по приглашению Додона приедет председатель Международной организации по делам семьи Брайан Браун.

А в сентябре же в Кишиневе впервые пройдет Всемирный конгресс семей, где соберутся примерно 2000 участников из более чем 50 государств. Участие в этом конгрессе, по словам Додона, уже подтвердил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, а государство Ватикан впервые будет представлено премьер-министром.