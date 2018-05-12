Российская армия удивила НАТО

Вооруженные силы РФ на протяжении последнего десятилетия находятся в процессе восстановления, масштаб которого поражает, считает аналитик Диего А. Руис Палмер. Его исследование опубликовал Оборонный колледж НАТО.

Палмер отметил масштаб российских учений – ежегодно в них задействованы от 60 до 150 тысяч человек. По его словам, ни одна европейская страна не может сравниться по этому показателю с Россией.

Кроме того, эксперт считает, что участие РФ в операциях на территории Сирии "обеспечило новую исходную базу для функциональной компетентности и материально-технического потенциала" армии.

По словам исследователя, положительный результат принесли учения и внезапные проверки боеготовности. Помимо этого, он отметил создание объединенных стратегических командований в четырех военных округах и на Северном флоте и появление Национального центра управления обороной России. Также он отметил работу бригад, состоящих из батальонных тактических групп, в которых служат контрактники.