Генерал Наев навестил иностранцев, воюющих против ополченцев Донбасса

В зоне проведения Киевом операции объединенных сил в Донбассе побывал командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев. Сообщается, что он посетил одно из подразделений, где служат военные-добровольцы из других стран.

По сообщению волонтера Ольги Чихелидзе-Батаговой, Наев посетил бойцов 25-го батальона, где пообщался "не с командованием, а с бойцами", расспросил "о проблемах и потребностях, пообещал решить и помочь". На опубликованном Чихелидзе-Батаговой видео снято общение Наева с добровольцами из Грузии. Как заявлено на странице ООС в "Фейсбуке", на позициях состоялся "откровенный разговор о проблемах, которые нужно решить для обеспечения надежной обороны" позиций украинских силовиков.

С 1 мая нынешнего года Киев сменил формат своей силовой операции в Донбассе, напоминает "Интерфакс". На смену так называемой антитеррористической операции (АТО), проходившей с апреля 2014 года под контролем Службы безопасности Украины (СБУ), пришла операция объединенных сил (ООС) под контролем Минобороны и Вооруженных сил Украины.