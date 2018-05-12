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День Победы 1 час назад
"Хор Турецкого" бесплатно выступит в Бэттери-парке Нью-Йорка
Песни военных лет прозвучали в зале Генеральной ассамблеи ООН. Нью-Йорк стал финальной точкой на карте исторического марафона "Хора Турецкого". Среди зрителей были не только политики, но и ветераны.
Задержка трансатлантического перелета едва не испортила праздник тем, кто в этот нью-йоркский вечер собрался в ООН, чтобы послушать артистов из России. Но они все-таки успели. Первые ноты Михаил Турецкий взял прямо перед микрофоном "Вестей".
Композиция Синатры — изюминка вечера, дань городу, в котором хор завершает свой международный марафон "Песни Победы".
"Генеральная ассамблея ООН — это, конечно, самая необычная площадка. Самый устойчивый мост", — уверяет Михаил Турецкий.
Он уже связал Париж и Берлин, Вену и Любляну, Тель-Авив и Минск. Хору Турецкого, исполняющему знакомые с детства мелодии, подпевают соотечественники. Иностранцы впервые открывают для себя огромный культурный пласт военной песни, которая тоже приближала Победу.
Исполнителям из России не раз рукоплескали американские залы. Аншлаги сопровождали выступления в Карнеги-холле и Линкольн-центре. Но эта импровизированная сцена, где наверху огромный земной шар, пожалуй, стоит многих других.
Из всех площадок, на которых в рамках этого турне звучат песни Победы в исполнении хора Турецкого, зал Генеральной ассамблеи кажется символичнее остальных. Организация объединенных наций ведь и создавалась для того, чтобы на земле больше никогда не случалась война.
Сегодня дух Эльбы в международной политике отыскать непросто. Но если вспомнить одинаково любимую и советскими и американских летчиками песню времен войны, к общей цели в наши дни стараются пробиться дипломаты. Пусть даже на честном слове и на одном крыле.
"В зале находятся и представители секретариата ООН, и страны-члены, и наши ветераны. Конечно, те песни, которые исполняет хор Турецкого, — наши русские лирические песни, военные песни, — это рассказ о нашей стране, о нашей истории", — говорит аостоянный представитель Российской Федерации при ООН и в Совете безопасности Василий Небензя.
Сохранить память о войне, не дать переписать историю — с таким настроем проводят концерты Михаил Турецкий и его артисты в городах по всему миру. В середине выступления руководитель хора приглашает на сцену Марию Захарову.
Буквально на днях написанная на слова официального представителя российского МИДа песня "Верните память", которая прозвучала на торжественных мероприятиях по случаю дня Победы в украинском Кривом Роге, стала причиной гонений на тех, кто выступил с концертным номером.
"Мы должны это делать не только в залах заседаний, зачитывая официальные выступления. Мы должны делать все, чтобы люди из России приезжали и рассказывали тем, кому это важно, и это лучший способ сохранить ту самую историческую память", — считает Мария Захарова.
Большую русскоязычную общину крупнейшего города США — тех, кого не смог вместить зал Генассамблеи ООН ждет еще один концерт. Хор Турецкого бесплатно выступит в Бэттери-парке — напротив статуи Свободы, недалеко от монумента в память всех погибших во Второй мировой войне.
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