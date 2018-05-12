Хоккеист Виктор Антипин хочет вернуться в КХЛ

Российский защитник Виктор Антипин не ждет предложения о продлении контракта от клуба Национальной хоккейной лиги "Баффало Сэйбрз" и планирует вернуться в Континентальную хоккейную лигу.

Как сообщает "Спорт-экспресс", Антипин не желает оставаться в Северной Америке из-за сложностей и проблем с адаптацией. В КХЛ за защитника борются магнитогорский "Металлург" и казанский "Ак Барс".