Турция озвучила дату запуска газопровода в обход России

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак сообщил, когда именно запустят в эксплуатацию Трансанатолийский газопровод (TANAP). Это произойдет 12 июня, передает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Трубопровод TANAP пропускной способностью 16 миллиардов кубометров будет проложен по территории Турции от границы с Грузией и станет альтернативой российским маршрутам поставок газа в Европу.

TANAP и Трансадриатический газопровод (TAP) являются частями проекта "Южный газовый коридор". Предполагается, что по нему будет производиться транспортировка 10 миллиардов кубометров газа из Азербайджана через Грузию и Турцию в Европу.