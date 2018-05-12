Кроссовер повис на разделительном ограждении после ДТП с фурой на трассе "Волга"

Автомобильный регистратор запечатлел аварию, произошедшую в минувшую пятницу, 11 мая, на федеральной автомобильной дороге М-7 "Волга" во Владимирской области.

Судя по всему, водитель фуры не заметил машину, находившуюся в левой полосе. Большегруз перестроился и врезался в кроссовер, от удара вылетевший в разделительное ограждение.

Транспортное средство сбило несколько столбиков, после чего буквально повисло на "отбойнике".

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. "Все живы и здоровы", — рассказал автор ролика.