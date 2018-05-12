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Конфликт в Сирии 4 минуты назад
"Ярослав Мудрый" приглядывает за "Гарри Трумэном" в Средиземном море
За атомным авианосцем ВМС США "Гарри Трумэн", находящимся в восточной части акватории Средиземного моря, следит фрегат ВМФ России "Ярослав Мудрый", оснащенный противокорабельным ракетным комплексом "Уран". Информацию об этом приводит британский телеканал ITV.
На фотографиях журналистов телеканала, находящихся на "Гарри Трумэне", российский фрегат хорошо виден с борта авианосца. Как рассказывают американские военные моряки, корабли авианосной ударной группы ВМС США во главе с "Гарри Трумэном" поддерживают регулярную радиосвязь с российским фрегатом.
Два года назад, когда "Трумэн" находился в Восточном Средиземноморье в прошлый раз, один из кораблей его группы — эсминец "Грейвли" — пересек курс движения "Ярослава Мудрого" по носу на опасной дистанции. Американское командование тогда сочло, что российский корабль пошел на опасное сближение, пытаясь помешать действиям авианосной группы.
На этот раз, по словам американцев, в их отношениях с российскими военными моряками царит "вежливость и любезность", передает "Интерфакс". По сообщению ВМС США, с 3 мая палубная авиация "Гарри Трумэна" наносит авиаудары из Восточного Средиземноморья по оставшимся в Сирии боевикам террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России).
Авианосец "Гарри Трумэн" и возглавляемая им ударная группа, в которую также входят ракетный крейсер, четыре эсминца и немецкий фрегат, были направлены в Сирию для нанесения ударов 11 апреля. На борту "Гарри Трумэна" находятся 90 самолетов и вертолетов, в состав всей группы входят почти 6,5 тысячи военнослужащих
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