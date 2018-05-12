Арсенал московского сантехника: винтовка, карабин, пистолеты

В Южном Медведкове полицейские обнаружили арсенал оружия и боеприпасов, который располагался в здании управляющей компании. Как сообщили в правоохранительных органах, хозяином арсенала оказался сантехник.

Среди найденного — винтовка, карабин, 2 пистолета, 700 патронов, россыпь дроби, которая находилась в коробке, а также набор по чистке оружия. Изъятые предметы направлены на экспертизу, передает ТАСС.

Сантехник ранее был судим за кражу, незаконный оборот оружия и хранение наркотиков.