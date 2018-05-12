Квинси Промес сделал татуировку в честь "Спартака"

Голландский нападающий Квинси Промес сделал татуировку, посвященную московскому футбольному клубу "Спартак". Об этом футболист рассказал в интервью пресс-службе "красно-белых".

"Все знают, что я — Антоша. Люблю Россию. Эта страна — мой второй дом. Смотрите, кстати, у меня новая татуировка — гладиатор. Сделал ее недавно в честь "Спартака", — сообщил Промес.