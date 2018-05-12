12 мая 201813:35
Квинси Промес сделал татуировку в честь "Спартака"
Голландский нападающий Квинси Промес сделал татуировку, посвященную московскому футбольному клубу "Спартак". Об этом футболист рассказал в интервью пресс-службе "красно-белых".
"Все знают, что я — Антоша. Люблю Россию. Эта страна — мой второй дом. Смотрите, кстати, у меня новая татуировка — гладиатор. Сделал ее недавно в честь "Спартака", — сообщил Промес.
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