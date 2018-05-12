Незадолго до смерти Юрий Киндрат выложил мрачное фото из больницы

Российский актер Юрий Киндрат, известный телезрителям по сериалам "Закрытая школа", "Гостиница "Россия", "Спящие-2" и "Свидетели", скончался на 33-м году жизни.

Причины смерти не сообщались, но незадолго до смерти Киндрат выложил "больничное" фото в социальной сети Instagram. На его странице уже оставили соболезнования знакомые и почитатели таланта молодого артиста.

Публикация от 🅨🅤🅡🅐 🅚🅘🅝🅓🅡🅐🅣 (@yurykindrat) 28 Апр 2018 в 1:01 PDT

Артиста похоронят на Перепечинском кладбище, прощание с ним пройдет 12 мая в Москве.

Юрий Киндрат родился в Тюмени в 1986 году. Окончил New York Universal Artistiс School и актерскую Школу Драмы Германа Седакова. Работал в театре "Школа драматического искусства" и Московском театре на Юго-Западе.