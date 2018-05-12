"Северный поток-2" решили строить, несмотря на иск NABU

Компания Nord Stream 2 AG рассчитывает начать строительство газопровода "Северный поток–2" в прибрежных водах Германии, в Грайфсвальдском заливе в середине мая, как и было запланировано. В это время начнутся подготовительные работы перед прокладкой труб.

Как сообщил представитель Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта строительства газопровода, о конкретной дате будет объявлено в ближайшее время. "Она может быть перенесена, например, по причине неблагоприятных погодных условий", — приводит его слова ТАСС.

Источник подчеркнул, что компания работает в соответствии с законодательством и, "разумеется, учитывает предписания" Высшего административного суда в Грайфсвальде (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания).

Между тем немецкий Союз защиты природы (NABU) в минувшую пятницу, 11 мая, сообщил, что запросил в Высшем административном суде в Грайфсвальде промежуточное постановление, которое позволило бы инстанции до 15 мая вынести срочное решение по жалобе, направленной против начала строительства трубопровода.

NABU оспорил в суде решение Горного ведомства города Штральзунд выдать разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока–2" в территориальных водах Германии 5 марта. Там опасаются, что строительство трубопровода отрицательно скажется на состоянии морской среды.

"Северный поток–2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Ввод "Северного потока–2" в строй намечен на конец 2019 года.