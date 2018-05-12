Порошенко съел хвост после встречи с Макроном и Меркель

Украинский президент Петр Порошенко побывал в одном из ресторанов Дюссельдорфа, где отведал свиную рульку и попробовал рагу из бычьего хвоста. Как сообщает портал RP ONLINE, это произошло по пути с церемонии вручения Международной премии имени Карла Великого в Ахене — лауреатом в этом году стал президент Франции Эммануэль Макрон.

Это был незапланированный, но согласованный с властями визит, рассказала представитель полиции Дюссельдорфа. Посещение ресторана Zum Schiffchen, ведущего свою историю с 1628 года, длилось около полутора часов. Среди других известных посетителей заведения упоминаются император Наполеон Бонапарт, поэт Генрих Гейне, актриса Брук Шилдс и футболист Франц Беккенбауэр.