Освободившиеся игроки НХЛ не помогут швейцарцам в матче с Россией

Нападающий и защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Нэшвилл Предаторз" Кевин Фиала и Роман Йоси не могут сборной Швейцарии в матче с командой России в рамках проходящего в Дании чемпионата мира по хоккею. Встреча команд пройдет 12 мая.

Ранее "Нэшвилл" уступил клубу "Виннипег Джетс" в четвертьфинале розыгрыша Кубка Стэнли. Серия закончился со счетом 4:3 в пользу "Джетс".

"Они прибудут к нам только завтра. Следовательно, в сегодняшнем матче с Россией они не сыграют", — сказал генеральный менеджер национальной команды Швейцарии Рето Раффайнер, которого цитирует ТАСС.