128 лет, 5 внуков, 16 правнуков: как живет самая старая пенсионерка России

Старейшая женщина России живет в селе Братское Чеченской республики. Ей 128 лет. За Кокой Истамбуловой ухаживают внуки и правнуки. Как рассказал Иляс Абубакаров, бабушка имеет хорошую память, любит рассказывать о дореволюционных временах, о тяготах жизни, о работе в колхозе.

"Во время выселения она потеряла своих детей, в живых осталась лишь дочь Тамара, моя мать. Она умерла в 2013 году", — отметил внук.

По его словам, кроме него у женщины есть еще 5 внуков и 16 правнуков. Родственники помогают женщине и ухаживают за ней. На здоровье российская рекордсменка не жалуется, но иногда поднимается давление.

"Она может самостоятельно кушать, ходить, но только зрение подвело, бабушка не видит и передвигается, держась за руку", — говорит внук.

В пенсионном фонде добавили, что осенью женщине исполнится 129 лет. Она является коренной жительницей села Братское, передает РИА Новости.