Александр Попов будет претендовать на пост президента ОКР

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов намерен выставить свою кандидатуру на выборах президента Олимпийского комитета России (ОКР). Ранее стало известно, что этот пост покинет Александр Жуков.

"Главное сейчас заключается не в том, кто выдвинет мою кандидатуру, а в том, что сам я готов идти на выборы, — сказал Попов, которого цитирует РИА Новости. — В олимпийском движении я провел достаточно длительное время, мне хорошо известны все внутренние проблемы, есть понимание, как выстраивать работу".