Берлин разбирается в невыдаче Зеппельту российской визы

Во внешнеполитическом немецком ведомстве выясняют причины предполагаемого отказа во въезде в Россию журналисту телеканала ARD Хайо Зеппельту.

Зеппельт должен был работать на чемпионате мира по футболу 14 июня – 15 июля.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что российская сторона отказала Зеппельту в визе, и назвал это беспрецедентным вмешательством в свободу прессы.

Сам журналист назвал отказ в визе политическим актом, передает РИА Новости.

Зеппельт — лауреат многих журналистских премий. Известен антидопинговыми расследованиями.

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