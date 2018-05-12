Годар процитировал Достоевского и заявил, что евродемократия сдает позиции

Режиссер Жан-Люк Годар призвал добрее относиться к России. "В России есть что-то, что по сегодняшний день трогает меня. Мы должны быть добрее к России", — приводит "Интерфакс" слова Годара, сказанные журналистам в субботу.

Французский режиссер напомнил призыв русского писателя Федора Михайловича Достоевского был добрыми и милосердными. "И я всегда так буду относиться к России", — отметил 87-летний Годар.

Его фильм "Образ и речь" вошел в конкурсную программу 71-го Каннского кинофестиваля. В этой связи Годар упомянул о своем предыдущем фильме "Прощай, речь" в котором затрагивается тема России, которую пытаются причислить к Европе или Азии, и содержится предположение, что когда это произойдет, она перестанет существовать.

Мэтр французского кинематографа также высказал мнение о том, что в Европе "демократия сдает позиции".

Годар также надеется, что продолжит снимать фильмы. По его словам, "это зависит не от меня, а от моих ног, рук и немного от глаз".

Каннский кинофестиваль, в основной конкурс которого вошел 21 фильм, начался 8 мая и продлится до 19 мая.