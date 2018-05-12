Меркель удостоена награды, которую вручали матери Терезе и Далай-ламе

Канцлер Германии Ангела Меркель получила за свои "усилия по поддержанию мира" награду ордена францисканцев — "Лампаду мира" Святого Франциска. По сообщению итальянского агентства ANSA, это произошло 12 мая в Ассизи — городе святого, который считается небесным покровителем Европы.

По словам главы пресс-службы базилики Святого Франциска падре Энцо Фортунато, Меркель удостоена награды францисканцев за ее усилия в приеме и помощи беженцам.

"В болезненный и наиболее тяжелый период библейского исхода сирийцев с их земли канцлер ФРГ открыла границы, проявив смелость и решимость, не побоявшись пойти против общественного мнения", — пояснил священник.

На торжественную церемонию в Ассизи прибыли действующий премьер-министр Италии Паоло Джентилони, экс-премьер и бывший глава Еврокомиссии Романо Проди, а также почетный гость монастыря — президент Колумбии и Нобелевский лауреат мира Хуан Мануэль Сантос. Он также был награжден "Лампадой мира" в 2016 году.

Награда "Лампада мира" несет в себе глубокий духовный смысл и в разные годы вручалась многим политическим и духовным лидерам, передает ТАСС. Так, в 2008 году францисканцы вручали ее Михаилу Горбачеву. Ею также были награждены Лех Валенса (1981), Далай-лама (1986), палестинские лидеры Ясир Арафат (1990) и Махмуд Аббас (2014), президент Израиля Шимон Перес (2013), а также мать Тереза (1986) и три последних папы — Иоанн Павел II (1986), Бенедикт XVI (2011) и Франциск (2015).