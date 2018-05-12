Шарль Азнавур сломал плечевую кость

Французский шансонье Шарль Азнавур госпитализирован в городе Ним. 93-летний певец упал в своем доме и сломал руку. Об этом сообщает телеканал BFMTV. Азнавур повредил плечевую кость, его жизни ничего не угрожает.

В апреле шансонье отменил свои концерты в России из-за плохого самочувствия. После этого он вернулся в Париж, где его самочувствие нормализовалось, передает РИА Новости.

Шарль Азнавур написал порядка 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 миллионов дисков. Согласно совместному опросу журнала Time и CNN (1998), признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.