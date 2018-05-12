Россиянам посоветовали не ходить на площадь Анадолу в Анкаре

МИД РФ рекомендует россиянам не появляться на площади Анадолу (Тандоган) в столице Турции Анкаре, где в воскресенье, 13 мая, состоится антироссийский митинг активистов экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" (запрещена в России). Гражданам РФ также рекомендовано воздержаться от посещения прилегающих районов, передает "Интерфакс".

Организация "Меджлис крымско-татарского народа" была признана экстремистской Верховным судом Крыма в апреле 2016 года. Ее деятельность в России запрещена. В сентябре того же года данный запрет подтвердил Верховный суд России.