Пашинян представил нового министра обороны и предупредил о фейках

Избранный на днях премьер-министром Армении Никол Пашинян в ходе посещения Министерства обороны страны представил нового главу ведомства Давида Тонояна. С 2017 года Тоноян был министром по чрезвычайным ситуациям, до этого в 2010-2017 годах — первым заместителем министра обороны.

По словам Пашиняна, новое назначение по существу выражает будущую политику правительства в направлении развития вооруженных сил, передает ТАСС.

"Для нас важно, чтобы процесс изменения правительства был органичным, а вооруженные силы не оказывали никакого влияния на политические процессы", — сказал премьер.

По его словам, среди приоритетов правительства — повышение боеготовности армии, которая должна быть "поддержкой армянской дипломатии и переговорного процесса", улучшение материально-технического обеспечения и качества обучения в вооруженных силах.

Пашинян также предупредил, что в соцсети "Фейсбук" открыто множество фейковых страниц с его именем, не имеющих к нему никакого отношения. Также новоизбранный премьер сообщил, что не имеет аккаунта в Instagram, передает РИА Новости. "Следовательно, все страницы в Instagram с моим именем фальшивые", — пояснил он.