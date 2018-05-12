"Краснодар" впервые выиграл молодежный чемпионат России по футболу

Футболисты "Краснодара" впервые стали победителями молодежного первенства среди команд Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Это стало понятно после победы краснодарцев над казанским "Рубином" в матче заключительного (30-го) тура. Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей хет-трик оформил лучший бомбардир турнира Иван Игнатьев (43-я, 74-я и 90-я минуты), еще один мяч забил Даниил Уткин (23-я). У гостей отличился Никита Михайлов (73-я).

"Краснодар" с 69 очками стал недосягаемым для основного преследователя ЦСКА, который проведет свою встречу 30-го тура позднее. В активе "армейцев" после 29 матчей 63 очка.