"Уже не жилец": советница Трампа поглумилась над больным раком Маккейном

Советник президента США Келли Сэдлер пошутила над больным раком мозга Джоном Маккейном. На внутреннем совещании она сказала, что позиция сенатора не имеет значения, так как он "уже не жилец", пишет издание The Hill со ссылкой на источник.

Позже официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Сэдлер не уволена с работы. Однако комментировать инцидент она не стала, сообщает CBS.

Между тем, по словам источника The Hill, позднее советник Трампа позвонила дочери Маккейна и принесла извинения.

81- летний сенатор Джон Маккейн был переизбран в 2016 году на шестой по счету шестилетний срок. В 2017 году у него обнаружили агрессивную форму рака мозга.