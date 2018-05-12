Авиашоу в Кубинке: "Бочка" перетекла в "Горку", "Зеркало" распустилось "Тюльпаном"

В подмосковной Кубинке сегодня проходит праздничное авиашоу. Оно посвящено 80-летию Центра показа техники и дням рождения двух авиагрупп. В полетах принимают участие "Русские витязи", "Соколы России", "Стрижи" и "Беркуты".

Самолеты выезжают на взлетку, летчики машут зрителям из кабины. А уже в небе — приветствуют публику, синхронно покачивая крыльями.

Выступать на родном аэродроме для этих асов все равно, что футболистам играть матч на домашнем стадионе. Поклонники их мастерства отзываются аплодисментами на каждую фигуру. И эта поддержка чувствуется даже на скорости 800 километров в час.

"Бочка" плавно перетекает в "Горку", проносится мимо "Зеркало", чтобы в итоге распуститься "Тюльпаном". Все фигуры высшего пилотажа авиагруппы выполняют играючи, на кураже. Понятно, что за кажущейся легкостью стоят годы тренировок, в этом, наверное, и есть настоящее счастье летчика. Ведь невозможно стать "Стрижом" или "Русским Витязем", не будучи фанатом своего дела.

"Главное — это мотивация и любовь к тому делу, котором ты хочешь посвятить свою жизнь. Вот главный критерий, который мы предъявляем нашей молодежи", — говорит командир Липецкого авиацентра Юрий Сушков.

Поздравить коллег прилетели и их коллеги из Липецкого авиацентра. Истребители Су-30СМ затеяли в небе над Кубинкой воздушный бой, а экипажи вертолетов Ми-28Н из Торжка доказали, что высший пилотаж подвластен машинам не только с крыльями, но и с винтами.

Сформированный в 1938 году истребительный авиационный полк не раз менял свои названия, однако неизменным оставалось одно: личный состав не только демонстрировал возможности отечественных самолетов, но и по первой тревоге вставал на защиту Родины. В Великую Отечественную войну они получили мировую известность как "воздушные охотники". В том, что героям и сегодня растет достойная смена, в Министерстве обороны не сомневаются.

"Мы возобновили нормальный выпуск. Готовим в вузах молодых летчиков, часть останутся здесь, а часть пойдет в войска", — делится командующий ВВС РФ Андрей Юдин.

Кстати, на аэродроме вместе с праздником прошла акция, в ходе которой молодым людям рассказывали, как осуществить свою мечту и стать настоящим асом. Судя по тому, с каким восхищением юные зрители смотрели сегодня на "Кубинский бриллиант", конкурс в летные училища в ближайшие годы уменьшаться точно не будет.