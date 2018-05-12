"План деоккупации" Авакова: Киев не хочет исполнять "Минск"

"План деоккупации" Донбасса, который анонсировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, подтверждает нежелание киевских властей выполнять Минские соглашения, считает официальный представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

По его словам, Аваков поручил МВД Украины подготовить план деоккупации" Донбасса до 1 сентября и рассматривает силовой вариант решения конфликта, как основной.

"Украинское преступное руководство не намеренно выполнять взятые на себя обязательства в Минске", — цитирует слова Марочко ТАСС.

На заседании в украинском МВД в минувший четверг, 10 мая, обсуждались мероприятия по подготовке к восстановлению государственного суверенитета Украины на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областях. Выступивший на заседании Аваков сообщил о "плане деоккупации" Донбасса. По его словам, план будет состоять из двух частей: подготовительной и практической, большую роль в его реализации будет играть информационная составляющая.