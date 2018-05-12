Легкоатлетка Мария Ласицкене выиграла 39-й турнир подряд

Россиянка Мария Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, одержала победу в соревнованиях по прыжках высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае. Спортсменка показала результат 1,97 м.

Второе место заняла представительница Болгарии Мирела Демирева (1,94 м), третье — немка Мари-Лоуренс Юнгфляйш (1,88). Турнир в Шанхае стал для россиянки 39-м подряд, на котором она завоевывает золотые медали. Кроме того, данная победа стала 13-й для 25-летней Ласицкене в рамках этапов "Бриллиантовой лиги", сообщает ТАСС. Больше россиянки этапов "Бриллиантовой лиги" выиграла только хорватка Бланка Влашич (14).