Ополченцы предложили Киеву обменять Рубана

Глава Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, арестованный по подозрению в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц Украины, а также в приготовлении к теракту, включен в список на обмен представителями провозглашенной Донецкой народной республики.

Как сообщил руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак, донецкая сторона включила Рубана в список тех людей, в обмене которых она заинтересована. В СБУ были удивлены, когда получили соответствующую информацию, сказал Грицак журналистам в субботу в Черкасской области.

По его словам, это свидетельствует, скорее всего, о том, "для кого он действительно ценен", приводит слова главы СБУ "Интерфакс".

Рубан был задержан 8 марта на одном из контрольных пунктов въезда-выезда в Донбассе с арсеналом оружия, которое он вез на Украину. По версии украинских следователей, Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств" напасть на дома президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова и других "с целью их убийства". На следующий день Шевченковский райсуд Киева арестовал Рубана на два месяца – до 6 мая, однако 4 мая срок ареста был продлен еще на два месяца.