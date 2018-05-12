Героя ролика с тасканием полицейского по метро арестовывать не стали

Черемушкинский суд Москвы принял решение не помещать под домашний арест мужчину, ставшего главным "героем" скандального ролика с участием сотрудника Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе суда.

По данным агентства, судья отказал в удовлетворении ходатайства следователя, ведущего дело, возбужденного в отношении Исляма Маликова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей "Применение насилия в отношении представителя власти".

Напомним, что по версии следствия, озвученной СК РФ, "6 мая молодой человек на станции "Сухаревская" Московского метрополитена, умышленно желая воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка, подошел к сотруднику в форменном обмундировании, являющемуся представителем власти, обхватил его руками со спины, демонстративно сковав его движения, пронес по вестибюлю станции метро".

Действия Исляма Маликова, которые теперь могут быть квалифицированы как уголовное преступление, попали на видео.