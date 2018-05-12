Эстония уверена, что готова противостоять любой агрессии

В Эстонии создана надежная система безопасности для защиты страны от внешних угроз. В этом уверен министр обороны страны Юри Луйк, посетивший крупнейшие в истории Эстонии военные учения Siil 2018 ("Еж-2018").

В учениях, начавшихся 2 мая, участвуют около 15 тысяч солдат и резервистов вооруженных сил Эстонии, передает "Интерфакс". Участвуют члены добровольческой военизированной организации "Кайтселиит", полицейские и пограничники, добровольцы и госслужащие. Также среди участников — около двух тысяч солдат и офицеров стран-союзниц и партнеров по НАТО: Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии.

В учениях задействованы тяжелая бронетехника и 20 летательных аппаратов, в том числе вертолеты R-44 Robinson и учебные реактивные самолеты L-39 ВВС Эстонии, британские и американские вертолеты Lynx Wildcat AH1 и UH-60 Black Hawk, французские истребители Mirage 2000 и польские штурмовики Су-22.

"В ходе учений мы получили подтверждение, что всю Эстонию покрывает прочная сеть безопасности, которая готова успешно противостоять любому возможному нападению на наше государство", — сказал Луйк.

Активная фаза учений завершилась 12 мая отработкой боев в городских условиях. Официально они завершатся 13 мая на торжественном построении у памятника боям под Паю, на церемонии выступит с речью командующий Силами обороны страны генерал Рихо Террас.