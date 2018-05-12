Двойной удар: западная коалиция убила 17 мирных сирийцев

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли второй авиаудар по мирным жителям в провинции Эль-Хасаке. Ракеты попали в жилые дома. Его жертвами стали девять человек, в том числе четыре ребенка, сообщает сирийский гостелеканал.

Ранее авиация коалиции нанесла удар по жителям в деревне Аль-Хамади провинции Эль-Хасаке, погибли восемь человек. Второй авианалет пришелся на деревню Хидаж.

В начале мая агентство SANA сообщало об ударе коалиции по поселению Аль-Фадель в той же провинции Эль-Хасаке. Тогда погибли не менее 25 человек, передает РИА Новости.