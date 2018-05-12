Жестоко зарезана миллиардерша Анастасия Лашманова

В Киеве подтвердили сообщения СМИ о гибели в Черногории гражданки Украины, которая жила и вела бизнес в балканской стране. О подтверждении украинского гражданства погибшей сообщил в "Твиттере" начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич. "Проводятся первоочередные процессуальные меры", —добавил он.

По данным СМИ, тело гражданки Украины Анастасии Лашмановой с ножевыми ранениями и следами насилия было найдено вечером 11 мая в ее квартире (по другим данным — у ее виллы) в черногорском городе Которе. Активы в Черногории, принадлежавшие погибшей, оцениваются примерно в 105 миллионов евро (более трех миллиардов гривен).

Погибшая была управляющим директором компаний, владевших в Черногории отелем "Мимоза" в центре Тивата, комплексом "Перла", салоном красоты Fatalna в городе Будва. Также компании строили новые гостиницы.

Это не первый подобный случай с крупными украинскими предпринимателями за последнее время. В конце апреля в Херсоне был расстрелян бизнесмен Игорь Пащенко, при этом был тяжело ранен его охранник. В марте в Киеве в результате нападения неизвестных погиб директор предприятия "AQ Пластик" Сергей Захарчук.