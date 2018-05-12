ФНЛ. "Оренбург" и "Крылья" вернулись в РФПЛ, "Енисей" и "Тамбов" вышли в стыки

В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) состоялся последний тур, по итогам которого определился победитель. Им стал "Оренбург", который в заключительном матче сыграл вничью с "Тамбовом" со счетом 1:1 и сохранил лидерство в турнирной таблице, во второй раз в истории завоевав золотые медали турнира.

Ранее "Оренбург" и самарские "Крылья Советов" досрочно гарантировали себе первые два места в ФНЛ, которые позволяют в следующем сезоне выступить в Российской футбольной премьер-лиге. Третьим стал красноярский "Енисей", четвертым — "Тамбов". Эти клубы получили право сыграть в стыковых играх с 14-й и 13-й командами по итогам сезона РФПЛ соответственно.

В Профессиональную футбольную лигу вылетели волгоградский "Ротор", владивостокский "Луч-Энергия", "Тюмень" и воронежский "Факел", занявшие с 16 по 20 места соответственно.