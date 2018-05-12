Донбасс: силовики провалили наступление и потеряли высоту

Украинские силовики отступили в дачный поселок Чигари в пригороде Горловки и находятся в тактически невыгодном положении, полностью контролируемом с потерянных высот, сообщил начальник пресс-службы сил самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов. По его словам, это грубейшее нарушение минских соглашений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Безсонов сообщал о попытке прорыва позиций сил ДНР в районе Горловки в пятницу, передает РИА Новости. В результате прорыва подразделения ВСУ были остановлены и понесли потери: девять силовиков погибли и пять ранены. По словам Безсонова, данный шаг был необходим силовикам для захвата нескольких позиций, чтоб в дальнейшем беспрепятственно выходить на юго-восточную окраину поселка — в Чигари.

Но ВСУ отступили, при этом потеряли одну из своих господствующих высот южнее Чигари, передает ТАСС.

С 30 марта по инициативе лидеров ДНР и ЛНР в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако, как и во время предыдущего режима прекращения огня, обстрелы продолжаются.