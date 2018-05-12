Как в Армении: жители Грузии тоже хотят "мирную революцию"

На площади перед зданием парламента Грузии в Тбилиси разрастается акция протеста молодежи, начавшаяся около двух часов назад. Собравшиеся требуют отставки премьер-министра и главы МВД страны из-за проведенной минувшей ночью силовой операции спецназа в двух ночных клубах в грузинской столице.

Протестующим удалось перекрыть автомобильное движение на проспекте Руставели в одну сторону, передает "Интерфакс". По оценкам грузинских СМИ, на площади перед парламентом находится около пяти тысяч человек. Участники акции в своих выступлениях говорят уже о начавшейся в Грузии "мирной революции за свободу" — такой же, как произошла в соседней Армении.

Никто из представителей власти пока не делает комментариев. Сообщается, что неподалеку от места проведения акции мобилизованы отряды спецназа и водометы. Инцидентов пока не было, но число участников акции растет.

Спецоперация по задержанию наркореализаторов прошла с участием спецназа в ночных клубах "Басиани" и "Галери", передает РИА Новости. Представители клубов заявили в соцсетях, что в заведения ворвался спецназ и правоохранители, и призвали всех сторонников собраться в знак поддержки. В течение всей ночи у здания парламента собирались сотни человек, выражая протест в связи со спецоперацией.

На площади перед парламентом полицейские задержали несколько десятков участников спонтанно возникшей акции против силовой операции спецназа. Утром всех освободили, но через несколько часов у здания парламента началась новая акция.

МВД объявило, что в результате спецоперации задержаны восемь сбытчиков наркотиков. По данным телекомпании "Рустави 2", всего в клубах были задержаны около 70 человек. В МВД подчеркивают, что проведенная спецоперация была связана с частыми случаями гибели и интоксикации молодых людей, и что все задержанные по административному правонарушению уже освобождены. Однако протестующие также требуют "наказать" всех ответственных за прошедшую спецоперацию и объявить день 11 мая "черной пятницей". По словам посетителей клубов, в которых прошла операция, они подверглись насилию и унижению.

В начале мая сообщалось, что в ночных клубах Тбилиси появилось вещество, предлагаемое посетителям как "наркотик нового поколения". Его жертвами за неделю стали два человека – юноша и девушка. Еще более 10 человек пострадали. Умершая девушка скончалась после возвращения домой из ночного клуба "Басиани", где употребила наркотик.